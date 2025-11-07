Fuerte accidente en el Parque Industrial de La Banda dejó importantes daños materiales

El siniestro vial ocurrió pasado el mediodía de este viernes, en la zona de Av. Los Molinos y calle Industria Argentina. Un Fiat Pulse y un Toyota Etios los protagonistas.

Hoy 14:14

Minutos después de las 12 de este viernes, se produjo un violento accidente de tránsito en el Parque Industrial de La Banda, más precisamente en la zona de Avenida Los Molinos y calle Industria Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el informe de la División Policía Seguridad Vial, un vehículo Fiat Pulse, conducido por una mujer adulta acompañada de su hijo, circulaba en sentido sur-norte por Avenida Los Molinos e intentó ingresar hacia calle Industria Argentina. En ese momento, impactó fuertemente contra el lado izquierdo de un vehículo Toyota Etios, conducido por un hombre adulto, que circulaba en sentido norte-sur por la misma avenida.

Afortunadamente, los ocupantes de los vehículos no sufrieron lesiones personales, pero sí se produjeron daños materiales significativos.