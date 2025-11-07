Güemes anunció nuevas bajas y avanza en la renovación del plantel

El Gaucho informó sobre las nuevas desvinculaciones de cara a la próxima temporada.

Hoy 14:24

El Club Atlético Güemes comunicó oficialmente la desvinculación de tres futbolistas del plantel profesional: Brian Machuca, Germán Lesman y Lucas Chiozza, quienes ya no continuarán en la institución.



HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un comunicado, la dirigencia azulgrana informó que la salida de los jugadores se produjo por rescisión de contrato de común acuerdo entre las partes. Además, el club agradeció el compromiso y la dedicación de cada uno de ellos a lo largo de la temporada, deseándoles éxitos en sus futuros desafíos.



Continúan las salidas en el Gaucho



Estas bajas se suman a las ya confirmadas de Federico López, Julián Gauna, Mariano Bettini y Mauro Albertengo, quienes tampoco seguirán vistiendo la camiseta de Güemes. Con estas salidas, la institución del barrio Oeste avanza en un proceso de depuración del plantel, con la mirada puesta en la próxima temporada de la Primera Nacional.



Juan Vita, el principal candidato a DT



En medio de este proceso de reestructuración, Juan Vita aparece como el principal candidato para hacerse cargo de la dirección técnica. El entrenador, de 38 años, cuenta con una trayectoria destacada tanto a nivel nacional como internacional: debutó en Fénix, dirigió a la Selección de Nicaragua entre 2021 y 2023, tuvo un paso por Real Tomayapo de Bolivia y recientemente integró el cuerpo técnico de la Reserva de Racing Club, donde se desempeñó hasta comienzos de este año.



De confirmarse su llegada, el estratega bonaerense sería el encargado de liderar el nuevo proyecto futbolístico del Gaucho, que buscará renovarse con el objetivo de ser protagonista en la próxima edición del campeonato de la Primera Nacional.