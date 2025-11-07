El guiño de Messi que ilusiona a todos: “Quiero” rumbo al Mundial 2026

La Pulga participó de un comercial para promocionar va camiseta de la Albiceleste y dejó entrever que su deseo es disputar la próxima Copa del Mundo.

Hoy 14:45

Lionel Messi, capitán y máximo símbolo de la Selección Argentina, volvió a encender la ilusión de los fanáticos con un gesto que podría ser interpretado como un guiño a su participación en el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En un nuevo comercial de presentación de la nueva camiseta de la Albiceleste, protagonizado por jugadores del seleccionado, Bizarrap, Ángel Di María y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se recrea una partida de truco entre futbolistas y dirigentes. En medio del juego, la mano escala hasta un “vale cuatro” y es entonces cuando Messi lanza una sonrisa y dice una sola palabra: “Quiero”.

Ese breve pero contundente mensaje desató una ola de comentarios en redes sociales y alimentó la esperanza de que el rosarino esté presente en su sexta Copa del Mundo, un hito histórico para el fútbol argentino.

El sueño de la cuarta estrella

El mensaje de Messi llega dos años después de la gloriosa consagración en Qatar 2022, donde la Selección Argentina conquistó su tercera estrella tras vencer a Francia en una final inolvidable. Desde entonces, el astro rosarino ha mantenido un discurso prudente sobre su futuro, aunque este nuevo gesto refuerza la ilusión de verlo una vez más con la celeste y blanca en la cita mundialista.

Messi, que lleva 20 años ligado a la Selección, disputó cinco Mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (subcampeón), Rusia 2018 y Qatar 2022 (campeón). Además, fue campeón del mundo Sub 20 en 2005 y medalla de oro olímpica en Beijing 2008.

De confirmarse su presencia, el capitán igualaría a figuras como Antonio Carbajal y Lothar Matthäus, quienes también participaron en seis ediciones mundialistas.

La Albiceleste, con Messi al mando en el último amistoso del año

Por lo pronto, Lionel Messi encabeza la lista de convocados para el último amistoso del año, en el que Argentina enfrentará a Angola el próximo 14 de noviembre en Luanda, la capital del país africano.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni busca seguir evaluando variantes, tal como hizo a comienzos de mes en Estados Unidos, donde el equipo venció a Venezuela y Puerto Rico.

Entre los principales convocados se destacan Rodrigo De Paul, Cristian Romero, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Nicolás González y Giovani Lo Celso, quienes acompañarán a Messi en el cierre del año albiceleste.