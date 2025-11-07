Alertan por el riesgo de deshidratación y golpes de calor en adultos mayores

La Dra. Julieta Araya dialogó con Noticiero 7 y explicó que las personas mayores de 65 años son las más vulnerables ante las altas temperaturas y recomendó una buena hidratación, alimentación liviana y evitar la exposición solar.

Hoy 15:00

Con la llegada de temperaturas cada vez más elevadas a Santiago del Estero, desde Noticiero 7 se consultó a la doctora Julieta Araya, especialista médica, quien explicó las causas y síntomas del golpe de calor, además de brindar una serie de recomendaciones para evitarlo.

“El golpe de calor se da en situaciones de calor extremo, cuando la temperatura corporal sube más de 40 o 41 grados centígrados”, explicó la profesional. En ese sentido, advirtió que el cuerpo “activa un sistema termorregulador” que puede fallar ante la exposición prolongada al sol o a ambientes muy calurosos.

La médica remarcó que los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son los grupos más propensos a sufrir este cuadro. “En los mayores de 65 años el termostato del cuerpo envejece igual que el resto del organismo, por eso tienen menos percepción de los cambios de temperatura y también menos sensación de sed”, detalló.

Entre los síntomas iniciales, Araya mencionó la confusión, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y piel enrojecida. “Después pueden presentarse alteraciones de la conciencia, baja presión, sudoración profusa y, en los casos más graves, falla de órganos e incluso la muerte”, alertó.

Ante estas señales, recomendó que las familias estén atentas y consulten de inmediato al médico de cabecera.

En cuanto a la prevención, la especialista citó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud: “Se aconseja tomar hasta dos litros de agua por día. Por cada grado de aumento de temperatura corporal, deben agregarse unos 200 mililitros de agua”. Además, pidió evitar bebidas azucaradas o con cafeína, porque “deshidratan y generan malestar estomacal”.

También aconsejó consumir frutas, verduras bien lavadas y alimentos blandos, junto con lácteos descremados. En el caso de bebidas rehidratantes, aclaró que “solo deben consumirse si el médico las indica, ya que pueden ser contraproducentes para pacientes cardiópatas o con problemas circulatorios”.

Por último, Araya enfatizó la importancia de usar ropa holgada, evitar la exposición solar entre las 10 y las 17 horas, realizar actividad física en horarios adecuados y mantenerse en ambientes frescos y ventilados.

“Lo más importante es la prevención primaria y el acompañamiento familiar. Cuidar a nuestros adultos mayores es clave durante estos días de calor extremo”, concluyó.