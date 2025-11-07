Comeco y el Banco de Alimentos acompañan nuevamente el Maratón de El Liberal “60 años de Canal 7”

Hoy y mañana podrás encontrarlos en Plaza Libertad, frente a Plaza Mayor, con entrega de licuados de manera gratuita.

La previa del Maratón El Liberal se vive con energía, sabor y conciencia saludable en Plaza Libertad, donde Comeco (Mercado Concentrador Frutihortícola de Santiago del Estero) y el Banco de Alimentos se unieron una vez más para ofrecer una propuesta refrescante y solidaria a los corredores y al público en general.

Desde hoy, viernes 7, y hasta mañana sábado 8 de noviembre, entre las 9:00 y las 12:00 horas, los visitantes podrán disfrutar de licuados gratuitos elaborados con frutas frescas, cortesía del Banco de Alimentos. El foodtruck de Comeco se encuentra instalado frente a Plaza Mayor, punto de entrega de los kits para los participantes del maratón.

La iniciativa tiene como eje promover el consumo de frutas y verduras, además de concientizar sobre la importancia de una alimentación saludable para mejorar el rendimiento físico y el bienestar general. Las mismas frutas que se utilizan para los licuados también estarán presentes durante el recorrido de los 21K y en la zona de llegada del evento.

“Ya estamos en la recta final, próximos a la largada con mucho entusiasmo y adrenalina, felices por el interés que despertó en todos los santiagueños del interior y de todo el país. Aprovecho para invitarlos a todos aquellos que no retiraron aún su kit para participar de esta prueba que se convirtió en un evento social que el santiagueño lo adoptó como propio”, expresó el gerente del diario El Liberal CPN Franco Parisini.

Por su parte, Miguel Siufi, presidente del Banco de Alimentos, expuso que “estamos recreando la tradición con El Liberal y Comeco, que tiene que ver con la recomendación del consumo saludable de frutas y verduras. Estamos invitando a la comunidad a degustar de unos ricos licuados”.

Sábado recargado: análisis gratuito y acción especial de McDonald’s

El cierre de la actividad, este sábado de 9:00 a 12:00, contará con una jornada especial. Los atletas podrán acceder a un Análisis de Pisada Gratuito, a cargo del Lic. Gustavo Alegre, destinado a optimizar el rendimiento deportivo y prevenir lesiones.

Además, McDonald’s se sumará a la propuesta con una acción sorpresa, ofreciendo productos y descuentos exclusivos para quienes se acerquen al punto de encuentro en Plaza Libertad.

Deporte, salud y solidaridad en una misma cita

La combinación no puede ser mejor: deporte, salud y solidaridad. Comeco y el Banco de Alimentos renuevan su compromiso con la comunidad santiagueña, aportando energía natural y un mensaje de bienestar a la antesala del maratón más importante de la provincia.

La invitación está abierta: acercarse, retirar el kit del Maratón, realizar el análisis de pisada y disfrutar de un licuado gratuito. Una oportunidad ideal para prepararse con todo rumbo a la gran fiesta atlética de El Liberal “60 años de Canal 7”.