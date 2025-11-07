Rechazan la eximición de prisión al dueño de un gimnasio acusado de golpear a su expareja

La solicitud había sido formulada por la abogada Fabiola Arce, pero la magistrada decidió mantener la detención del imputado, quien será indagado por el fiscal Diego Cortés Ledesma.

Hoy 15:45

La jueza de Género, Dra. Cecilia Laportilla, rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa de Sebastián Corti, propietario de un gimnasio de la ciudad Capital, acusado de lesiones y amenazas en perjuicio de su expareja.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La solicitud había sido formulada por la abogada Fabiola Arce, pero la magistrada decidió mantener la detención del imputado, quien será indagado por el fiscal Diego Cortés Ledesma.

Además, la jueza también desestimó la oposición de la defensa a la constitución de los abogados Carla León y Gabriel Coronel Chalfón como querellantes en la causa, avalando así su participación en representación de la víctima.

La causa

Corti, de 40 años, es dueño de un gimnasio ubicado sobre calle Pedro León Gallo, en el barrio Congreso. Fue denunciado y detenido acusado de violencia de género, privación ilegítima de la libertad, agresiones y amenazas contra su pareja.

Te recomendamos: Violencia de género en Sumampa: una mujer fue agredida por su expareja con un ladrillo

De acuerdo con la denuncia, el episodio ocurrió la noche del martes en el interior del establecimiento. La mujer manifestó que el acusado la retuvo contra su voluntad, le quitó el teléfono celular y la agredió físicamente. También señaló que el hombre habría creado cuentas falsas en redes sociales para publicar imágenes suyas sin consentimiento, y que la amenazó de muerte, diciéndole que “la iba a enterrar cinco metros bajo tierra” y que “era muy poderoso”.

Cabe recordar que Corti ya había sido denunciado anteriormente por hechos de similares características, causa en la que la fiscal Cecilia Gómez Castañeda dispuso en su momento medidas restrictivas de acercamiento y contacto.