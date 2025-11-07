Cayó la Banda del Ocho: cinco detenidos con cocaína y marihuana

La investigación se inició varios meses atrás, a partir de tareas realizadas por personal de la División Antidrogas Río Hondo de la PFA, con el objetivo de desarticular una red de proveedores.

Hoy 16:13

Acorde a lineamientos impartidos por del Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en todo el país, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), desbarataron en la capital de Santiago del Estero una organización dedicada a la venta de estupefacientes. Como resultado de los operativos, fueron detenidos cinco integrantes de la banda y se incautaron más de medio kilogramo de cocaína y 5 kilos de marihuana.

La investigación se inició varios meses atrás, a partir de tareas realizadas por personal de la División Antidrogas Río Hondo de la PFA, con el objetivo de desarticular una red de proveedores que operaba en las inmediaciones de la capital santiagueña.

Durante las vigilancias, los policías detectaron el arribo de un vehículo de alquiler a un domicilio ubicado en la calle Francisco Viano, en el Barrio 8 de Abril. El auto era conducido por un hombre y llevaba como pasajera a una mujer. Al llegar, la misma descendió e ingresó rápidamente a la vivienda, saliendo pocos minutos después con una bolsa en sus manos, tras lo cual ambos retomaron la marcha.

Ante la presunción de que se trataba de una maniobra vinculada al tráfico de drogas, los efectivos iniciaron un seguimiento discreto que finalizó cuando interceptaron el rodado en las inmediaciones de la Universidad Católica. Con autorización judicial, requisaron el vehículo y hallaron dos ladrillos y medio con una sustancia amarronada, que tras las pruebas de campo resultaron ser más de 2,5 kilos de marihuana.

Con estos elementos, el Juzgado Federal N°1 de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Molinari, Secretaría Federal 1 del Doctor Ramón Ferreiro, ordenó la detención de la mujer, del conductor y el secuestro de la droga, el remis y un teléfono celular.

De forma inmediata, el magistrado dispuso además el allanamiento de una vivienda ubicada en la calle Salavina, en el barrio Tradición, también vinculada a la causa. Allí fueron detenidos otros tres hombres presuntamente integrantes de la organización.

Durante el procedimiento se incautó una piedra tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, cuyo peso superaba el medio kilogramo, junto con tres envoltorios que contenían 2,6 kilos de marihuana y documentación de interés para la investigación.

Los cinco detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del juzgado federal interviniente por infracción a la Ley Nacional de Drogas N°23.737, junto a los elementos incautados.