Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2025 | 28º
X
Policiales

Efectivos policiales finalizaron el Programa de Reentrenamiento anual

Para ello se deben aprobar todos los exámenes y controles especialmente diseñados consistentes en estudios médicos, psicológicos, físicos, manejo del arma de fuego y técnicas y tácticas.

Hoy 16:49
Reentrenamiento policial

Los profesionales de la policía finalizaron este viernes el Programa de Reentrenamiento anual, curso que se dicta en la Escuela de Reentrenamiento ubicada en el Complejo de Formación Policial con que cuenta la policía de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El programa de reentrenamiento es un sistema organizado por el que tienen que pasar todos los policías una vez al año, mediante el cual se mide la condicionalidad del efectivo. Para ello se deben aprobar todos los exámenes y controles especialmente diseñados consistentes en estudios médicos, psicológicos, físicos, manejo del arma de fuego y técnicas y tácticas, como así también jornadas de actualización institucional.

Te recomendamos: Cayó la Banda del Ocho: cinco detenidos con cocaína y marihuana

Es una estrategia fundamental de la institución en la evaluación de los conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas que debe reunir el funcionario policial para desempeñarse con profesionalismo en materia de seguridad pública; buscando también multiplicar las capacidades individuales y fortalecer el espíritu de cuerpo e identidad institucional.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Las impactantes imágenes del choque en la Ruta 9 en donde dos jóvenes murieron en el acto
  2. 2. GP de Brasil: Franco Colapinto clasificó 16° para la carrera Sprint de F1 paulista
  3. 3. Javier Milei confirmó que Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado
  4. 4. Presentaron en la Legislatura provincial el documental sobre Mama Antula "Una santa viene marchando II"
  5. 5. Allanaron un geriátrico clandestino y rescataron a cinco adultos mayores en condiciones insalubres
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT