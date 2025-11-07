Efectivos policiales finalizaron el Programa de Reentrenamiento anual

Para ello se deben aprobar todos los exámenes y controles especialmente diseñados consistentes en estudios médicos, psicológicos, físicos, manejo del arma de fuego y técnicas y tácticas.

Los profesionales de la policía finalizaron este viernes el Programa de Reentrenamiento anual, curso que se dicta en la Escuela de Reentrenamiento ubicada en el Complejo de Formación Policial con que cuenta la policía de la provincia.

El programa de reentrenamiento es un sistema organizado por el que tienen que pasar todos los policías una vez al año, mediante el cual se mide la condicionalidad del efectivo. Para ello se deben aprobar todos los exámenes y controles especialmente diseñados consistentes en estudios médicos, psicológicos, físicos, manejo del arma de fuego y técnicas y tácticas, como así también jornadas de actualización institucional.

Es una estrategia fundamental de la institución en la evaluación de los conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas que debe reunir el funcionario policial para desempeñarse con profesionalismo en materia de seguridad pública; buscando también multiplicar las capacidades individuales y fortalecer el espíritu de cuerpo e identidad institucional.