Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total

No hubo heridos, pero la vivienda quedó severamente dañada. Obras Públicas trabaja en el lugar ante el riesgo de colapso estructural.

Hoy 17:16

Un importante operativo se desarrolla desde horas de la mañana de este viernes en el barrio Sector El Alto de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, luego del derrumbe parcial del techo de una vivienda ubicada sobre calle Mariano Moreno 159, frente a la Departamental N°6 de Policía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propiedad pertenece al funcionario público Jorge Gerardo Leal, de 48 años, quien relató que durante la medianoche escuchó ruidos extraños en una de las habitaciones.

Al consultar a su albañil de confianza, este le advirtió sobre el riesgo de derrumbe, por lo que decidió trasladarse junto a su familia a otra parte más segura de la casa.

Te recomendamos: La Policía desarticuló un punto de venta de drogas en Termas de Rio Hondo y detuvo a una mujer de 43 años

Horas más tarde, cerca de las 06:00, el techo cedió completamente, sin causar lesiones a los ocupantes. Sin embargo, el propietario no informó de inmediato a la Policía, optando por resolver la situación de manera particular.

Recién pasado el mediodía, tras conocerse el hecho, personal policial y de Policía Científica realizaron pericias en el lugar bajo directivas del Fiscal Dr. Pérez Vincens, quien ordenó dejar constancia en el Libro de Novedades Generales.

Actualmente, personal de Obras Públicas de la Municipalidad de Las Termas trabaja en la zona, llevando adelante el desalojo preventivo del inmueble afectado y del edificio del Concejo Deliberante, que colinda con la vivienda, debido al alto riesgo de derrumbe total.

Desde el área técnica municipal señalaron que las tareas continuarán hasta garantizar la seguridad estructural del sector y evitar cualquier incidente mayor.