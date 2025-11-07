Ingresar
El dólar oficial retrocedió otros $30 y cerró la semana con el valor más bajo desde las elecciones

El tipo de cambio mayorista retrocedió a $1.415 y quedó a un 6% del techo de la banda cambiaria. El MEP subió levemente, mientras que el CCL y el blue volvieron a bajar.

Hoy 18:20

El dólar oficial registró una baja en el segmento mayorista tras el feriado bancario del jueves y quedó apenas un 6% por debajo del techo de la banda cambiaria. En medio de este movimiento, crecen las expectativas de que el Tesoro implemente un plan de compra sostenida de divisas, ante la necesidad de cumplir con la meta de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de fin de año.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.415 para la venta, con una caída acumulada de $77 desde las elecciones del 26 de octubre. En la comparación semanal, el valor se ubicó 2,1% por debajo del cierre anterior y completó cuatro jornadas consecutivas sin subas.

Los contratos de dólar futuro mostraron bajas generalizadas de hasta 2,2%. Según las expectativas del mercado, el tipo de cambio mayorista se ubicará en $1.438 hacia fines de noviembre y en $1.475 durante diciembre.

En el segmento minorista, el dólar cotizó a $1.401,77 para la compra y $1.454,66 para la venta, de acuerdo con el promedio de entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA), lo que implica una caída semanal del 1,4%.

En el Banco Nación (BNA), el billete retrocedió $30 y cerró a $1.445 para la venta, lo que deja al dólar tarjeta o turista —que incluye el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— en $1.878,5.

El dólar MEP es el único que cotizó con una leve subida de 0,4% hasta los $1.486,76 mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) perdió 2% a $1.463,62. En tanto, el dólar blue retrocedió a $1.415 en cuevas de la city porteña donde perdió $25 entre ruedas. Por su parte, el tipo de cambio "que nunca duerme", el dólar cripto, cotiza en $1.461,56, de acuerdo a Bitso.

Riesgo país y acciones argentinas en Wall Street

Después de haber llegado a su valor más bajo en 9 meses el martes pasado cuando llegó a 621 puntos, el riesgo país tuvo una suba de 1,40% en el día. Así, el índice que mide JP Morgan llegó a 647 este viernes. El miércoles ya había registrado una suba hasta los 638.

Las acciones argentinas cerraron con nuevas pérdidas este viernes, afectadas por las caídas en Wall Street y por una toma de ganancias previsible tras el rally alcista posterior a las elecciones. Los bonos también retrocedieron, lo que impulsó al alza el riesgo país y extendió su tendencia errática de las últimas semanas.

Entre los papeles argentinos que cotizan en Nueva York (ADRs), se destacaron los descensos de Grupo Financiero Galicia (-5%), Transportadora de Gas del Sur (-4,7%) y Pampa Energía (-4,3%). Un día antes, los activos locales en el exterior ya habían sufrido bajas de hasta 7,6%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval cayó 3,8% en pesos, hasta los 2.861.214,85 puntos, y sumó su cuarta jornada consecutiva en retroceso. Medido en dólares, el indicador perdió 3,6% y cerró en 1.919,92 unidades, su nivel más bajo en seis ruedas


