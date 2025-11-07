Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 NOV 2025 | 25º
X
Locales

Dictaron taller sobre las emociones con alumnos del Jardín Municipal N°24

El CIC Campo Contreras brindó un taller sobre las emociones a los alumnos de las salas de 4 y 5 años del Jardín de Infantes municipal N°24 “Hilda J. Díaz de Rocha”.

Hoy 18:53
Taller de emociones

Formaron parte también de ese espacio, estudiantes del 1° año de la carrera de Enfermería del Instituto “Monseñor Gottau”, quienes colaboraron con las tareas, juegos y diferentes actividades desplegadas para enseñar a los pequeños.

En el cierre, los profesionales del CIC, que depende de la Municipalidad,  a cargo del taller, expresaron: “Fue una experiencia enriquecedora que promovió el aprendizaje emocional, el trabajo en equipo y la empatía”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Las impactantes imágenes del choque en la Ruta 9 en donde dos jóvenes murieron en el acto
  2. 2. GP de Brasil: Franco Colapinto clasificó 16° para la carrera Sprint de F1 paulista
  3. 3. Javier Milei confirmó que Patricia Bullrich será la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado
  4. 4. Allanaron un geriátrico clandestino y rescataron a cinco adultos mayores en condiciones insalubres
  5. 5. Presentaron en la Legislatura provincial el documental sobre Mama Antula "Una santa viene marchando II"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT