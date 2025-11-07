Dictaron taller sobre las emociones con alumnos del Jardín Municipal N°24

El CIC Campo Contreras brindó un taller sobre las emociones a los alumnos de las salas de 4 y 5 años del Jardín de Infantes municipal N°24 “Hilda J. Díaz de Rocha”.

Hoy 18:53

Formaron parte también de ese espacio, estudiantes del 1° año de la carrera de Enfermería del Instituto “Monseñor Gottau”, quienes colaboraron con las tareas, juegos y diferentes actividades desplegadas para enseñar a los pequeños.



En el cierre, los profesionales del CIC, que depende de la Municipalidad, a cargo del taller, expresaron: “Fue una experiencia enriquecedora que promovió el aprendizaje emocional, el trabajo en equipo y la empatía”.

