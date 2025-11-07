Ejecutan obras de mejoras del alumbrado sobre calle Islas Malvinas

La Dirección de Electricidad de la Municipalidad de la Capital ejecuta la obra de reconversión del alumbrado público a LED sobre calle Islas Malvinas, desde Pablo VI hasta avenida Del Libertador, en el barrio Mosconi.

Los trabajos forman parte del programa de mejoras del sistema de alumbrado de la ciudad y en los próximos días se extenderán hasta avenida Aguirre por lo que abarcará un tramo de aproximadamente 1200 metros.

El personal de municipal se encuentra en la etapa de instalación de las columnas para luego continuar con el tendido del cableado pre ensamblado, colocación de los artefactos de iluminación LED y los comandos.

Esta obra también contará con el sistema de telegestión que permitirá administrar y controlar de manera remota el funcionamiento del alumbrado.

Los trabajos se realizan con personal y equipamiento de la Municipalidad, al igual que las obras de idénticas características que se realizaron en calle Vélez Sarsfield, 3 de Febrero y en Pablo VI, entre Libertad e Islas Malvinas.