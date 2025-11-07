Destacan el servicio de traslado de la ambulancia de Estación Simbolar a dos meses de su habilitación

Con un centenar de prestaciones realizadas en apenas dos meses, el servicio de traslado de pacientes realizado por la ambulancia de Estación Simbolar cumple un rol fundamental en el fortalecimiento del sistema de salud en esta zona del departamento Banda.

Hoy 19:02

Así lo señalaron las autoridades municipales y los vecinos, quienes destacaron la decisión del Gobierno de la provincia de hacer entrega en septiembre de este año la unidad 0 km con los elementos necesarios para el servicio de emergencias.

Desde su puesta en funcionamiento se han realizado más de 100 traslados de pacientes hacia distintos centros asistenciales conforme a la necesidad de cada caso, todos registrados con la documentación correspondiente con el objetivo de garantizar transparencia del servicio.

“Este vehículo sanitario representa una herramienta fundamental para la comunidad, ofreciendo una respuesta rápida y segura ante emergencias, especialmente para aquellas familias que no cuentan con medios propios de traslado”, destacó el comisionado municipal Omar Alderete, quien agradeció en nombre de toda la comunidad al gobernador Gerardo Zamora por esta unidad móvil otorgada con el equipamiento necesario.

Asimismo, la comuna hace un aporte importante mediante el pago a los choferes y personal de enfermería, para garantizar que la ambulancia permanezca siempre disponible para las necesidades de los vecinos.

Alderete informó que en los próximos días se habilitará un número telefónico exclusivo para urgencias con el fin de facilitar la comunicación directa con el servicio de salud local.

“Este importante logro no habría sido posible sin el permanente apoyo del senador nacional José Emilio “Pichón” Neder, y el buen diálogo institucional con el gobernador Zamora, quienes trabajan conjuntamente por el bienestar y desarrollo de todos los santiagueños. De esta manera desde la gestión municipal se reafirma el compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de la población de Estación Simbolar y zonas aledañas”, concluyó Alderete.