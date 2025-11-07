Juan Vita será presentado oficialmente como nuevo DT de Güemes

La conferencia de prensa se realizará este sábado con la presencia del presidente Rody Mattar, el vicepresidente Carlos Pezzini.
El Club Atlético Güemes anunció de manera oficial la presentación de su nuevo Director Técnico, Juan Vita, quien asumirá el mando del equipo Gaucho de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional.
El acto tendrá lugar este sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas y contará con la presencia del presidente Rody Mattar, el vicepresidente Carlos Pezzini y miembros de la comisión directiva, quienes encabezarán la bienvenida oficial y la firma del contrato.
Posteriormente, Juan Vita brindará sus primeras declaraciones como entrenador de Güemes, donde dará a conocer sus objetivos, proyecto y expectativas para el nuevo ciclo que comienza.