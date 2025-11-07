Empresas santiagueñas brillaron en la Expo SmartCity de Barcelona

Gracias al apoyo de la CATESE, el Gobierno de la Provincia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, las firmas Imaginar e Inter Santiago representaron a Santiago del Estero con innovadoras soluciones tecnológicas.

Con el acompañamiento de la Cámara de Tecnología de Santiago del Estero (CATESE), el Gobierno de la Provincia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, las empresas Imaginar e Inter Santiago participaron en la Expo SmartCity Congress de Barcelona, uno de los encuentros internacionales más relevantes en innovación, sostenibilidad y tecnología aplicada al desarrollo urbano.

Desde Imaginar destacaron la oportunidad de participar en el stand de Argentina, junto a empresas tecnológicas de todo el país. “Estamos muy agradecidos a la CATESE, al Gobierno provincial y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por hacer posible nuestra presencia en este espacio que conecta a Santiago del Estero con el mundo”, señalaron sus representantes.

La productora presentó experiencias educativas e interactivas como El Maravilloso Mundo del Cuerpo Humano, Metaverso Van Gogh, Cosmos y Atlantis, que combinan arte, ciencia y tecnología y ya se exhiben en distintas provincias argentinas.

Por su parte, Inter Santiago mostró Cianlav, un sistema de análisis clínico online basado en los estándares internacionales DHD7 y SNOMED, que permite generar estadísticas sanitarias en tiempo real. El sistema ya conecta más de 100 efectores de salud en la provincia. “Gracias al acompañamiento institucional, pudimos mostrar nuestro desarrollo ante potenciales socios internacionales”, explicaron.

Las presentaciones recibieron una excelente respuesta del público y de posibles clientes. Imaginar incluso concretó una reunión con un importante centro de arte de Barcelona interesado en la muestra Metaverso Van Gogh.

Asimismo, las empresas compartieron espacio con Pentalogy, otra firma santiagueña que presentó su sistema de digitalización de radiografías, actualmente en expansión en Latinoamérica. “El apoyo conjunto de la CATESE, el Gobierno y la Secretaría fortalece la presencia tecnológica de Santiago del Estero en el exterior”, coincidieron los representantes.