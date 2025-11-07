CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior

¿Cuánto facturó esta modalidad de venta? Entre los números que se destacan es que tuvo más de 8 millones de usuarios. Se vendieron más de 12 millones de productos.

Hoy 22:01

La edición 2025 del CyberMonday finalizó con resultados que superaron las expectativas del sector y consolidaron al comercio electrónico como un canal de consumo cada vez más relevante para los argentinos. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO De acuerdo con los datos oficiales de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la facturación total alcanzó los $639 mil millones, lo que representa un incremento del 29% en comparación con la edición 2024. En esta edición participaron casi 900 empresas de todo el país, incluyendo grandes marcas, pymes y emprendedores, que encontraron en el evento una oportunidad clave para impulsar sus ventas y fortalecer su presencia digital. Desde CACE destacaron que la diversidad de rubros y la mejora continua en la experiencia de usuario fueron factores decisivos para el éxito de esta edición. ¿Cuáles fueron las categorías con mayor facturación?

Las categorías con mayor facturación fueron Electrodomésticos y Aires acondicionados, seguidas por Alimentos y bebidas, Hogar, muebles y jardín, Pasajes y turismo, y Electrónica, audio, video y TV. En tanto, las categorías con más unidades vendidas fueron Alimentos y bebidas, Herramientas y construcción, Productos para el cuidado personal, Electrodomésticos y Aires acondicionados, e Indumentaria no deportiva. Te recomendamos: CyberMonday 2025 entra en su recta final: qué productos lideran las ventas y hasta cuándo hay descuentos