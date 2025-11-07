Colonia El Simbolar celebró 55 años de historia e impulsó con la presencia del vicegobernador Silva Neder

En su mensaje, el Dr. Carlos Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador Dr. Gerardo Zamora y del gobernador electo, Elías Suárez, y ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a la gestión del actual comisionado Iñiguez.

La localidad de Colonia El Simbolar conmemoró este viernes su 55° Aniversario Fundacional con un acto central que reflejó el crecimiento y la transformación de la zona. El evento, fue encabezado por el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, junto al comisionado municipal anfitrión, Prof. Ramón Ángel Iñiguez.

En su mensaje, el Dr. Carlos Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador Dr. Gerardo Zamora y del gobernador electo, Elías Suárez, y ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a la gestión del actual comisionado Iñiguez, pero también de la electa comisionada Valle Pérez y a toda la comunidad de Colonia El Simbolar.

En su alocusión, Silva Neder agradeció a la ciudadanía por la participación y por el acompañamiento en el acto eleccionario del pasado 26 de octubre, que se realizó en el marco de respeto.

“Aquí, en Colonia El Simbolar, se ve la clara muestra de la visión transformadora que el gobernador Zamora impulsa para cada rincón de la provincia y que aquí se hizo realidad con la reciente inauguración del Hospital Distrital, Escuela Primaria y obras eléctricas, entre otras”, afirmó Silva Neder.

"Esto es la clara expresión de lo que significan un Estado presente. Ese mismo modelo de gestión, Elías Suárez le dará a su gestión para que Santiago del Estero siga caminando un tiempo de unión y fraternidad, dialogando, escuchando y acompañando a los que quieren hacer, fijando reglas claras y previsibles", señaló.

Acotó: "Tal como lo expresara el gobernador Zamora durante su reciente visita a Colonia El Simbolar, se está cristalizando el sueño anhelado para la construcción de un moderno Polideportivo Municipal y de incluir en el Presupuesto 2026 la construcción de un nuevo colegio secundario".

En tal sentido, se anunció que el Gobierno de la Provincia comenzó el proceso licitatorio y que pronto se iniciará la construcción de un moderno Polideportivo por una suma de $1301.508.057,90.

Durante el acto, se destacó las obras que están en ejecución y terminadas: Apertura de calles: 15 cuadras en total; Colocación de piedra base estabilizada: 10 cuadras (Sector "B" Ampliación y Sector "A"); Monumento a la Mujer: Incluye adecuaciones y caminería; extensión de red de alumbrado público: 10 cuadras; creación de la Escuela Municipal de Arte; construcción de pavimento de calle: 300 metros en el acceso a la Escuela N° 1161 (Sector "C"); Recuperación de suelo en espacios verdes: 5 hectáreas con sistema láser y aporte de material orgánico; Canalización de desagües pluviales: 600 metros en el Sector "A"; viviendas sociales: 3 viviendas en ejecución.

Por su parte, el comisionado municipal, Prof. Ramón Ángel Iñiguez, expresó la gratitud de la comunidad al Gobierno provincial: “Agradezco profundamente al Gobierno de Gerardo Zamora por el permanente acompañamiento y el apoyo constante que nos permite seguir construyendo la Colonia El Simbolar que todos soñamos,” manifestó Iñiguez.

El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno, Dr. Marcelo Barbur; diputada nacional, Nilda Moyano; el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; director de Municipalidades, José Herrera; intendenta de Forres, Belén Abdala y comisionados municipales de la zona.

También acompañaron la celebración representantes de instituciones educativas, deportivas, sociales y tradicionalistas, en una multitudinaria muestra de participación comunitaria.