Huracán quiere entrar en zona de clasificación ante un Newell’s que no levanta cabeza

Desde las 17, el Globo y la Lepra se enfrentan en el Ducó por la fecha 15 del Clausura. Los de Kudelka buscan meterse en playoffs y los rosarinos necesitan ganar para evitar el descenso.

El Palacio Tomás Adolfo Ducó será escenario de un partido cargado de urgencias y emociones. Este sábado desde las 17:00 horas, Huracán recibirá a Newell’s Old Boys en un duelo clave por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con objetivos opuestos pero la misma necesidad: ganar o quedar al borde del abismo.

El Globo, conducido por Frank Darío Kudelka, atraviesa un semestre irregular pero todavía mantiene viva la ilusión. A dos fechas del cierre, el equipo de Parque Patricios busca meterse en zona de playoffs y soñar con la clasificación a una copa internacional. “No puedo permitirme pensar que el año terminó. Prefiero creer que todavía hay tiempo y posibilidades”, afirmó el arquero y capitán Hernán Galíndez, símbolo del plantel.

Hace apenas cinco meses, Huracán disputaba la final del fútbol argentino, pero hoy se encuentra fuera de los puestos de clasificación, lo que refleja la inestabilidad que marcó su campaña. Sin embargo, el triunfo ante Defensa y Justicia le devolvió la confianza y lo mantiene expectante.

Del otro lado, la realidad de Newell’s es mucho más complicada. La Lepra atraviesa una profunda crisis deportiva y está comprometida con el descenso por tabla anual. En el debut de Lucas Bernardi como entrenador —en reemplazo de Cristian Fabbiani—, el equipo cayó 1-0 ante Unión y sigue último en la Zona A, dependiendo de otros resultados para salvarse. A la mala racha se sumó la baja de Darío “Pipa” Benedetto, quien fue desafectado del plantel tras no cumplir con las expectativas.

Probables formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez o Alan Lescano; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller; Matko Miljevic o Agustín Urzi; Juan Bisanz o Matías Tissera, Luciano Giménez.

DT: Frank Darío Kudelka.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa; Martín Fernández, Ever Banega, Valentino Acuña; Facundo Guch, Carlos González y Luciano Herrera.

DT: Lucas Bernardi.