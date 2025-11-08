Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 25º
X
Somos Deporte

En vivo: Huracán quiere entrar en zona de clasificación ante un Newell’s que no levanta cabeza

Desde las 17, el Globo y la Lepra se enfrentan en el Ducó por la fecha 15 del Clausura. Los de Kudelka buscan meterse en playoffs y los rosarinos necesitan ganar para evitar el descenso.

Hoy 16:55

El Palacio Tomás Adolfo Ducó será escenario de un partido cargado de urgencias y emociones. Este sábado desde las 17:00 horas, Huracán recibirá a Newell’s Old Boys en un duelo clave por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con objetivos opuestos pero la misma necesidad: ganar o quedar al borde del abismo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Newell’s Old Boys Club Atlético Huracán Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto sufrió un fuerte choque y quedó afuera de la carrera Sprint del GP de Brasil
  2. 2. Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total
  3. 3. CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior
  4. 4. Colonia El Simbolar celebró 55 años de historia e impulsó con la presencia del vicegobernador Silva Neder
  5. 5. Un hombre fue detenido por supuesta estafa: había vendido una camioneta que tuvo problemas mecánicos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT