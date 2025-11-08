En vivo: Huracán quiere entrar en zona de clasificación ante un Newell’s que no levanta cabeza

Desde las 17, el Globo y la Lepra se enfrentan en el Ducó por la fecha 15 del Clausura. Los de Kudelka buscan meterse en playoffs y los rosarinos necesitan ganar para evitar el descenso.
El Palacio Tomás Adolfo Ducó será escenario de un partido cargado de urgencias y emociones. Este sábado desde las 17:00 horas, Huracán recibirá a Newell’s Old Boys en un duelo clave por la 15ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con objetivos opuestos pero la misma necesidad: ganar o quedar al borde del abismo.
