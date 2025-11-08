Ingresar
Un necesitado Talleres recibe a Platense, que busca meterse en la siguiente instancia

Desde las 19.15, en Córdoba, se miden en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura.

Hoy 00:43

El Mario Alberto Kempes será escenario este sábado desde las 19.15 de un partido clave por la fecha 15 del Torneo Clausura. Talleres recibirá a Platense en un duelo con realidades opuestas: el local pelea por mantener la categoría, mientras que la visita atraviesa un momento de transición institucional y deportiva.

El equipo dirigido por Carlos Tevez viene de dar un golpe importante al vencer 1-0 a Vélez en Liniers, un resultado que le dio aire en la lucha por la permanencia. La T suma tres puntos más que el último que descendería por tabla anual, pero todavía no depende de sí misma y necesita volver a hacerse fuerte en casa para soñar con la clasificación a los playoffs.

Por su parte, Platense vive horas de incertidumbre. La salida de Cristian “Kily” González marcó el fin de un ciclo y el equipo quedó sin chances de defender el título que obtuvo en junio pasado. En medio de un semestre flojo, el Calamar apenas logró dos victorias y viene de empatar 1-1 ante Sarmiento de Junín. Desde la dirigencia apuntan a repatriar a la dupla Orsi-Gómez, con la idea de rearmar el proyecto y planificar la próxima temporada, que incluirá competencia continental.

Mientras Talleres busca oxígeno en su casa, Platense intenta reordenar su rumbo en una campaña que quedó lejos de las expectativas. El Kempes promete ser escenario de un cruce tenso, con mucho en juego para ambos.

