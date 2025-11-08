En vivo: un necesitado Talleres recibe a Platense, que busca meterse en la siguiente instancia

Desde las 19.15, en Córdoba, se miden en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura.
El Mario Alberto Kempes será escenario este sábado desde las 19.15 de un partido clave por la fecha 15 del Torneo Clausura. Talleres recibirá a Platense en un duelo con realidades opuestas: el local pelea por mantener la categoría, mientras que la visita atraviesa un momento de transición institucional y deportiva.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO