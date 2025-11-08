Ingresar
En vivo: un necesitado Talleres recibe a Platense, que busca meterse en la siguiente instancia

Desde las 19.15, en Córdoba, se miden en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura.

Hoy 19:30

El Mario Alberto Kempes será escenario este sábado desde las 19.15 de un partido clave por la fecha 15 del Torneo Clausura. Talleres recibirá a Platense en un duelo con realidades opuestas: el local pelea por mantener la categoría, mientras que la visita atraviesa un momento de transición institucional y deportiva.

