San Martín busca el milagro de la permanencia ante Lanús en San Juan, por el Clausura

Desde las 21.30, el Verdinegro recibe al Granate por la fecha 15. Los de Romagnoli están invictos hace cinco fechas y quieren seguir con vida en la lucha por no descender.

Hoy 00:49

El Estadio Ingeniero Hilario Sánchez será escenario este sábado desde las 21.30 de un duelo clave por la fecha 15 del Torneo Clausura. San Martín de San Juan, en plena remontada, se enfrenta a Lanús, que llega golpeado tras perder el clásico ante Banfield pero aún pelea por el ingreso a copas internacionales.

El equipo dirigido por Leandro Romagnoli vive un renacer inesperado. Después de un arranque complicado que lo tenía prácticamente condenado al descenso, el Verdinegro sumó cinco partidos sin derrotas y se metió de lleno en la pelea por la permanencia. El reciente empate sin goles ante Godoy Cruz en el clásico cuyano dejó buenas sensaciones y ahora, con el apoyo de su gente, buscará un nuevo triunfo que lo acerque a la salvación e incluso lo mantenga con chances de meterse en los playoffs del Clausura.

Por su parte, Lanús viene de una dura derrota 2-1 en el clásico ante Banfield, pero el balance del semestre sigue siendo muy positivo. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino acumulaban diez encuentros sin perder antes del traspié y siguen firmes en la lucha por la clasificación a torneos internacionales. Además, el Granate tiene por delante un desafío histórico: la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, el próximo 22 de noviembre en Asunción.

El duelo en San Juan promete emociones fuertes: San Martín juega con el corazón y el objetivo de quedarse en Primera, mientras que Lanús quiere recuperar la confianza y cerrar la fase regular con impulso copero.

Probables formaciones

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Lucas Diarte, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Diego González, Nicolás Watson; Horacio Tijanovich, Sebastián Jaurena, Tomás Fernández e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.