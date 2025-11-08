En vivo: San Martín busca el milagro de la permanencia ante Lanús en San Juan, por el Clausura

Desde las 21.30, el Verdinegro recibe al Granate por la fecha 15. Los de Romagnoli están invictos hace cinco fechas y quieren seguir con vida en la lucha por no descender.
El Estadio Ingeniero Hilario Sánchez será escenario este sábado desde las 21.30 de un duelo clave por la fecha 15 del Torneo Clausura. San Martín de San Juan, en plena remontada, se enfrenta a Lanús, que llega golpeado tras perder el clásico ante Banfield pero aún pelea por el ingreso a copas internacionales.
