Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 19º
X
Somos Deporte

En vivo: San Martín busca el milagro de la permanencia ante Lanús en San Juan, por el Clausura

Desde las 21.30, el Verdinegro recibe al Granate por la fecha 15. Los de Romagnoli están invictos hace cinco fechas y quieren seguir con vida en la lucha por no descender.

Hoy 22:24

El Estadio Ingeniero Hilario Sánchez será escenario este sábado desde las 21.30 de un duelo clave por la fecha 15 del Torneo Clausura. San Martín de San Juan, en plena remontada, se enfrenta a Lanús, que llega golpeado tras perder el clásico ante Banfield pero aún pelea por el ingreso a copas internacionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético San Martín de San Juan Club Atlético Lanús

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto sufrió un fuerte choque y quedó afuera de la carrera Sprint del GP de Brasil
  2. 2. Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total
  3. 3. CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior
  4. 4. Un hombre fue detenido por supuesta estafa: había vendido una camioneta que tuvo problemas mecánicos
  5. 5. Racing ganó un duelo clave ante Defensa en el Cilindro y se metió en puestos de clasificación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT