Unión y Barracas Central se juegan la cima de la Zona A del Clausura en Santa Fe

Este sábado desde las 21.30, el Tatengue recibe al Guapo de Insúa en el Estadio 15 de Abril. Ambos pelean arriba y buscarán quedar como punteros.

Hoy 00:55

El Torneo Clausura 2025 entra en su tramo decisivo y este sábado 8 de noviembre, Unión de Santa Fe y Barracas Central protagonizarán un partido fundamental por la fecha 15. El encuentro se jugará desde las 21:30 horas en el Estadio 15 de Abril y será transmitido en vivo por TNT Sports.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Tatengue atraviesa un gran momento futbolístico. Marcha segundo en la Zona A, igualado en puntos con Boca Juniors, y buscará aprovechar su localía para dar otro paso rumbo a la clasificación a los playoffs. Viene de dos triunfos consecutivos, frente a Newell’s y Defensa y Justicia, donde mostró una alta efectividad ofensiva con un promedio de 1.43 goles por partido.

Del otro lado estará Barracas Central, que también llega con confianza. El equipo de Rubén Darío Insúa ocupa la cuarta posición del grupo, apenas dos unidades por debajo del líder, y se ilusiona con dar el golpe en Santa Fe. El Guapo venció en su última presentación a Argentinos Juniors y sostiene un promedio goleador de 1.29 tantos por encuentro, números que lo mantienen en la pelea grande.