Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 19º
X
Somos Deporte

En vivo: Unión y Barracas Central se juegan la cima de la Zona A del Clausura en Santa Fe

Este sábado desde las 21.30, el Tatengue recibe al Guapo de Insúa en el Estadio 15 de Abril. Ambos pelean arriba y buscarán quedar como punteros.

Hoy 22:20

El Torneo Clausura 2025 entra en su tramo decisivo y este sábado 8 de noviembre, Unión de Santa Fe y Barracas Central protagonizarán un partido fundamental por la fecha 15. El encuentro se jugará desde las 21:30 horas en el Estadio 15 de Abril y será transmitido en vivo por TNT Sports.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Barracas Central Club Atlético Unión de Santa Fe Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto sufrió un fuerte choque y quedó afuera de la carrera Sprint del GP de Brasil
  2. 2. Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total
  3. 3. CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior
  4. 4. Un hombre fue detenido por supuesta estafa: había vendido una camioneta que tuvo problemas mecánicos
  5. 5. Racing ganó un duelo clave ante Defensa en el Cilindro y se metió en puestos de clasificación
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT