En vivo: Unión y Barracas Central se juegan la cima de la Zona A del Clausura en Santa Fe

Este sábado desde las 21.30, el Tatengue recibe al Guapo de Insúa en el Estadio 15 de Abril. Ambos pelean arriba y buscarán quedar como punteros.
El Torneo Clausura 2025 entra en su tramo decisivo y este sábado 8 de noviembre, Unión de Santa Fe y Barracas Central protagonizarán un partido fundamental por la fecha 15. El encuentro se jugará desde las 21:30 horas en el Estadio 15 de Abril y será transmitido en vivo por TNT Sports.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO