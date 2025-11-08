Ingresar
Con Franco Colapinto como protagonista, sigue la acción de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil

La Carrera Sprint desde las 11:00 (hora argentina) y la clasificación a las 15:00, donde se definirá el orden de largada para la final del domingo.

Hoy 01:25

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Brasil, y la emoción se traslada al Circuito de Interlagos, en San Pablo. Este sábado 8 de noviembre, se disputarán dos momentos clave del fin de semana: la Carrera Sprint desde las 11:00 (hora argentina) y la clasificación a las 15:00, donde se definirá el orden de largada para la final del domingo.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LA CARRERA SPRINT EN VIVO

La atención nacional estará puesta en Franco Colapinto, quien vuelve a subirse al Alpine en una nueva oportunidad de mostrarse ante el mundo, en un circuito que suele entregar carreras vibrantes y grandes batallas.

La competencia se podrá ver en vivo por Disney+ y, posiblemente, también por Fox Sports. Además, la plataforma oficial F1 TV ofrecerá la cobertura completa con cámaras exclusivas y análisis en tiempo real.

Cronograma:

Sábado 8 de noviembre

  • Sprint: 11:00
  • Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

  • Carrera Final: 14:00

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto

