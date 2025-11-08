Franco Colapinto sufrió un fuerte choque y quedó afuera de la carrera Sprint del GP de Brasil

El piloto argentino tuvo un accidentado comienzo al impactar contra un muro en Interlagos y quedó al margen de la competencia al igual que Piastri. El ganador fue Lando Norris.

Hoy 12:23

Tras la alegría por su confirmación como piloto oficial de Alpine para 2026, el argentino Franco Colapinto vivió un sábado para el olvido en el Sprint del Gran Premio de Brasil, donde sufrió un duro accidente que lo obligó a abandonar la competencia junto al australiano Oscar Piastri.

El incidente ocurrió en las primeras vueltas, cuando Piastri (McLaren) perdió el control de su monoplaza al morder el piano en una de las curvas iniciales. Minutos antes, su compañero Lando Norris había pasado por ese mismo sector, levantando gran cantidad de agua debido al spray de las llantas, producto de la pista mojada tras la fuerte tormenta que cayó en San Pablo durante la madrugada. Desde la radio, Kimi Antonelli había advertido la presencia de un charco peligroso en esa zona, pero el australiano no logró evitarlo.

Tras el despiste del McLaren, varios pilotos lograron esquivar el incidente, aunque Nico Hülkenberg (Kick Sauber) también perdió el control por la acumulación de agua y terminó fuera de pista. Segundos después, Colapinto llegó al mismo punto y, sin posibilidad de maniobra, impactó de lleno contra el muro de contención, sufriendo el golpe más fuerte de los tres.

El triple accidente obligó a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja y suspender momentáneamente la prueba, debido a la cantidad de restos de fibra de carbono y piezas que quedaron esparcidas sobre el asfalto. Las cámaras oficiales mostraron luego el sector del impacto, donde se observaba claramente la gran cantidad de agua acumulada, principal causa del múltiple despiste.

Afortunadamente, Franco Colapinto salió ileso del accidente, aunque visiblemente frustrado por el desenlace. El joven piloto de Pilar había llegado al circuito de Interlagos con el envión anímico de su confirmación en Alpine para 2026, pero el Sprint terminó siendo una jornada amarga en un fin de semana que prometía celebración.

Cronograma:

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera Final: 14:00



