Tras las victorias de Comercio y Vélez, sigue la actividad para los equipos santiagueños en el TRFA

Con cinco compromisos, sigue disputándose la cuarta fecha del certamen.

Hoy 01:14

El Torneo Regional Federal Amateur 2025 sigue con la acción este sábado con actividad en distintas canchas del interior y de la capital, con duelos que prometen emociones fuertes.

Torneo Regional Federal Amateur – Cuarta Fecha

Viernes 7 de noviembre

Comercio Central Unidos 3-1 CA Gramilla (Gramilla)

CA Vélez Sarsfield 3-0 CA Atoj Pozo

Sábado 8 de noviembre

A las 16.15:

CA Argentinos (Termas) vs. CSyD Río Dulce (Termas).

Estadio: CSyD Herrera El Alto. Árbitro: Fernando Ortíz (Santiago del Estero).

A las 17.30:

FIDA (El Arenal) vs. CA Unión Santiago (Santiago del Estero).

Estadio: Predio FIDA (El Arenal). Árbitro: Mariano Moreno (Frías).

A las 17.30:

CA Salamanca (Monte Quemado) vs. Club Defensores (Monte Quemado).

Estadio: Club Juventud Unida El Triángulo (Monte Quemado). Árbitro: Alex Zerda (Santiago del Estero).

A las 17.30:

CA Dos Leones (Frías) vs. CA Central Córdoba (Frías).

Estadio: Dos Leones (Frías). Árbitro: Fabián Cáceres (Santiago del Estero).

A las 21.00:

CA Talleres (Quimilí) vs. CS Comercio (Campo Gallo).

Estadio: Ciudad de Quimilí. Árbitro: Franco Rodríguez (Santiago del Estero).

Domingo 9 de noviembre

A las 17.00:

CA Agua y Energía (La Banda) vs. CA Central Argentino (La Banda).

Estadio: Artemio Iñíguez. Árbitro: Emilio Maguna (Santiago del Estero).

A las 17:30:

Talleres de Nueva Esperanza vs. Los Verdes de El Mojón

Arbitro: Brian Morales

A las 20.00:

AC La Ensenada Club (Quimilí) vs. CA Icaño (Icaño).

Estadio: Ciudad de Quimilí. Árbitro: Francisco Maguna Nájar (Santiago del Estero).