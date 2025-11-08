El Inter Miami de Messi busca las semifinales de la Conferencia Este frente a Nashville

Con la serie igualada, el equipo de Mascherano está obligado a ganar en el Chase Stadium para avanzar a la siguiente instancia.

La MLS vive una jornada clave este sábado 8 de noviembre, cuando Inter Miami y Nashville SC se enfrenten desde las 22 en el Chase Stadium, en el tercer y último juego de la serie de la Ronda 1 de los playoffs. Con la serie igualada, el equipo de Lionel Messi está obligado a ganar para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este.

El conjunto de Mascherano arrancó la serie con un triunfo 3-1 en casa gracias a un doblete del capitán argentino, pero luego cayó 2-1 en Tennessee y deberá definir todo nuevamente en Florida, donde contará con el apoyo de su gente. En caso de empate, el clasificado se resolverá por penales.

La mala noticia para las Garzas es la baja de Luis Suárez, suspendido tras su dura entrada en el segundo encuentro. Pese a ello, el equipo confía en el liderazgo de Messi y en su fortaleza de local, donde ganó 7 de sus últimos 8 partidos.