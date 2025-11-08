Ingresar
En vivo: el Inter Miami de Messi busca las semifinales de la Conferencia Este frente a Nashville

Con la serie igualada, el equipo de Mascherano está obligado a ganar en el Chase Stadium para avanzar a la siguiente instancia.

Hoy 22:25

La MLS vive una jornada clave este sábado 8 de noviembre, cuando Inter Miami y Nashville SC se enfrenten desde las 22 en el Chase Stadium, en el tercer y último juego de la serie de la Ronda 1 de los playoffs. Con la serie igualada, el equipo de Lionel Messi está obligado a ganar para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

