Israel y Estados Unidos acusan a Irán de intentar asesinar a la embajadora israelí en México

Irán niega la acusación y la cancillería mexicana dijo que no tenían reportes de un "supuesto atentado".

Hoy 06:39

Estados Unidos y la embajadora de Israel en México acusaron a Irán por el supuesto intento de asesinato de la diplomática israelí en la capital mexicana, en una serie de declaraciones que no fueron respaldadas oficialmente por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

"Los abominables complots internacionales de Irán, dirigidos contra sus propios ciudadanos, estadounidenses y ciudadanos de otras naciones, son incompatibles con el comportamiento de un Estado civilizado. Trabajamos incansablemente con nuestros socios para prevenir estos actos", dijo a la agencia de noticias española EFE un portavoz del Departamento de Estado.

Según funcionarios estadounidenses citados por varios medios de comunicación, las autoridades mexicanas frustraron en las últimas semanas el intento de asesinato de la embajadora israelí, Einat Kranz-Neiger, una operación atribuida a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

La Administración de Donald Trump "está colaborando con gobiernos afines para compartir mejores prácticas e información sobre amenazas y crear conciencia sobre los planes letales de Irán", además de "contrarrestar las amenazas y exigir responsabilidades a los perpetradores", agregó la misma fuente del Departamento de Estado.

En un comunicado de prensa remitido este viernes, la embajada de Israel en México agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado "una red terrorista dirigida por Irán" que pretendía atacar a su diplomática.

También manifestó que los agentes de seguridad e inteligencia israelíes "continuarán trabajando incansablemente" en cooperación con otras agencias del resto del mundo "para frustrar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos".

"Hubo una intención de perpretrar un atentado terrorista en contra de mi persona que afortunadamente fue frustrado, junto con la actividad de las autoridades de seguridad e inteligencia de México. Estamos muy agradecidos por esta actividad fructífera y exitosa. Por suerte, estoy aquí", le dijo Kranz-Neiger este viernes a Radio Fórmula.

La embajadora dijo que no sabía "exactamente cómo iba a ser" el atentado. "Me avisaron hace un tiempo, de manera muy general, son temas muy sensibles, muy confidenciales que se llevan en círculos muy limitados", agregó. Ante la consulta del reconocido periodista Joaquín López Dóriga, no respondió si la información del atentado había partido del gobierno israelí, del estadounidense o del mexicano.

Pero afirmó que el atentado estuvo "coordinado por las Guardias Revolucionarias de Irán" y que tenía la intención de matarla.

"Esta actividad de Irán en América latina no es nueva", reflexionó la embajadora durante la entrevista y recordó los atentados a la Embajada de Israel en Argentina (1992) y a la AMIA (1994). "Estamos viendo actividad de Irán en diferentes lugares del mundo, también en América latina, desestabilizando y desarrollando actividades subversivas en diferentes lugares", advirtió.

Sin embargo, las versiones del Departamento de Estado estadounidense y de la embajadora israelí contradicen a la cancillería mexicana, que difundió un comunicado en el que afirmaba: "La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informan que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado en contra de la embajadora de Israel en México".

Por su parte, la Embajada de Irán en México compartió el comunicado de la SRE en sus redes sociales y publicó: "La acusación sobre un supuesto intento de Irán de asesinar a la embajadora del régimen israelí en México es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) la cual rechazamos categóricamente".

"No es la primera vez que intentan dañar las relaciones de Irán con otros países mediante noticias falsas", agregó la diplomacia iraní.