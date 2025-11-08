Córdoba también bloquea Roblox en sus escuelas tras la medida de Buenos Aires

El Ministerio de Educación aplicó filtros en las redes escolares para proteger a los estudiantes de riesgos como grooming, contenidos inapropiados y juegos adictivos.

El Ministerio de Educación de Córdoba decidió bloquear el acceso a Roblox en las escuelas que utilizan el sistema Educar, en una medida pensada para garantizar entornos digitales seguros dentro del ámbito escolar.

La decisión se comunicó a través de una circular enviada por la Subdirección de Infraestructura Tecnológica y Conectividad, donde se solicitó a los proveedores de Internet aplicar un filtro que impida el acceso a la plataforma desde las redes oficiales.

Córdoba se sumó así a lo que ya había hecho el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que había prohibido Roblox en las redes escolares porteñas tras la denuncia de un caso de grooming que habría tenido como víctima a un niño usuario de la aplicación.

La medida, implementada el viernes 31 de octubre, tiene carácter preventivo y busca proteger a los estudiantes frente a riesgos de grooming, contenidos inapropiados y dinámicas de juego potencialmente adictivas.

La decisión se tomó luego de que familias de una escuela estatal reportaran un caso de grooming ocurrido fuera del ámbito escolar, lo que encendió las alertas sobre el uso de esta popular plataforma dentro de las aulas. Desde entonces, los estudiantes no podrán acceder a Roblox si están conectados a una red wifi escolar.

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea que también permite a los usuarios crear sus propios juegos o experiencias virtuales y compartirlos con otros jugadores. Según su web oficial, tiene más de 151 millones de usuarios activos por día.

Fundada en 2004 y con sede en San Mateo, California, Roblox comenzó con un grupo de desarrolladores, inversores y amigos de los fundadores como sus primeros constructores de experiencias —así llaman a los juegos dentro de la plataforma. Está disponible en celulares, PC y consolas.

Para jugar, los usuarios deben crear un avatar, una representación virtual personalizable con distintos elementos estéticos que se compran con la moneda propia de la aplicación, los Robux. Quienes quieran ir más allá pueden descargar una herramienta adicional para programar y diseñar sus propios juegos, decidiendo todo lo que ocurre dentro de su “experiencia”.

Una de las principales controversias de Roblox está relacionada con los Robux. La única manera de obtenerlos es comprándolos con dinero real, pagando una membresía premium, vendiendo objetos dentro del juego o creando experiencias que incentiven que otros jugadores gasten dinero.

Aunque Roblox lleva más de 20 años, su gran salto de popularidad se dio durante la pandemia de Covid-19. Con las restricciones de circulación, muchos jugadores lo utilizaron para mantenerse en contacto con amigos y conocer nuevas personas en el mundo virtual.

Según la web oficial, Roblox permite crear rápidamente mundos virtuales, juegos casuales y contenido hecho por los propios jugadores. A pesar de las críticas sobre la monetización, la plataforma se define como “un juego gratuito y seguro para niños mayores de 5 años”.