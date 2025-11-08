Ingresar
¿Por qué adoptar una mascota mayor puede cambiarlo todo?

Noviembre es el mes de las Mascotas Mayores. Son días que invitan a mirar con el corazón y dar una segunda oportunidad a perros y gatos.

Hoy 08:18
Perro.

Hacer el bien a los animales significa darles una nueva oportunidad para ser felices, especialmente cuando cargan con las consecuencias de la responsabilidad humana. Noviembre es el mes de las Mascotas Mayores, y la organización mundial Best Friends Animal Society recuerda que los perros y gatos senior también merecen una segunda oportunidad.

En muchos refugios o albergues, las mascotas mayores suelen pasar desapercibidas. La mayoría de los adoptantes se inclina por cachorros o gatos jóvenes, dejando atrás a los animales que, aunque tienen más años, aún tienen mucho amor por dar. Pero adoptar una mascota senior puede ser una experiencia profundamente gratificante: la mayoría ya ha vivido en hogares, está entrenada, tiene buen comportamiento y se adapta con facilidad a la rutina familiar.

Además, en los refugios hay una gran diversidad de razas, tamaños y personalidades esperando por alguien que vea más allá de la edad. Lo mejor de todo es que los equipos de rescate suelen conocer muy bien a estos animales, por lo que pueden ayudar a las familias a encontrar el compañero perfecto.

