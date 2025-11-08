El sugerente posteo de Miguel Borja en la previa del Superclásico entre River y Boca

Al igual que después de malograr su penal ante Gimnasia, el delantero colombiano tuvo un contundente mensaje en sus redes sociales antes del choque con el Xeneize.

Hoy 08:48

El delantero colombiano Miguel Borja volvió a ser protagonista fuera de la cancha en la previa del Superclásico entre River y Boca, que se jugará este domingo desde las 16.30 en La Bombonera. A horas del gran duelo, el goleador compartió en sus redes sociales un mensaje religioso que generó todo tipo de reacciones entre los hinchas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta ocasión, Borja publicó un pasaje bíblico de 2 Timoteo 4:7: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel”. La frase, de tono reflexivo, fue interpretada por muchos seguidores como una señal de despedida o un mensaje personal en la antesala de un encuentro que podría ser uno de sus últimos con la camiseta de River.

El contrato del “Colibrí” con el club de Núñez vence el próximo 31 de diciembre, y hasta el momento no existen indicios de una renovación. De ser elegido por Marcelo Gallardo, Borja tendrá la oportunidad de redimirse en un escenario de máxima exigencia, luego de las críticas que recibió por su penal fallado ante Gimnasia, en la derrota que encendió el malestar de los hinchas.

Durante sus tres años y medio en River, el colombiano disputó 158 partidos y marcó 62 goles. Frente a Boca, suma seis enfrentamientos y dos tantos convertidos: uno de penal en el 1-0 en el Monumental en 2023 y otro en la caída 3-2 por la Copa de la Liga 2024 en Córdoba.

Días atrás, tras errar desde los doce pasos ante el Lobo, Borja también había publicado un mensaje de fe: “Gloria a ti mi Dios por este momento difícil... queda mucha historia por contar y tengo la certeza que saldré victorioso”. Fiel a su estilo, el atacante se refugia en su espiritualidad en medio de las críticas, mientras su futuro en el Millonario parece cada vez más incierto.