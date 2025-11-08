Salta y Belgrano: una persona sufrió lesiones al caer de su motocicleta

Según testigos, la víctima habría caído al pavimento producto de un mal funcionamiento de su rodado. Se hizo cargo Comisaría Primera y personal del SEASE.

Hoy 08:51

Una persona resultó con lesiones como consecuencia de un derrape que sufrió con su motocicleta.

El siniestro ocurrió en el cruce de calle Salta y Avenida Belgrano pasadas las siete de la mañana de este sábado.

Hasta donde se pudo conocer, dos personas se desplazaban en una motocicleta 110 cc y al llegar a ese cruce de arterias, una aparente avería en la rueda delantera provocó que se precipitaran al asfalto.

SEASE trasladando heridos

De inmediato se solicitó la presencia de efectivos policiales y del SEASE. Una ambulancia trasladó a las personas, siendo una de ellas las que sufrió más golpes.

En el lugar trabajaron diferentes dependencias policiales y se hizo cargo, por jurisdicción, Comisaría Primera.