Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 16º
X
Policiales

Salta y Belgrano: una persona sufrió lesiones al caer de su motocicleta

Según testigos, la víctima habría caído al pavimento producto de un mal funcionamiento de su rodado. Se hizo cargo Comisaría Primera y personal del SEASE.

Hoy 08:51
La moto en medio de la avenida

Una persona resultó con lesiones como consecuencia de un derrape que sufrió con su motocicleta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro ocurrió en el cruce de calle Salta y Avenida Belgrano pasadas las siete de la mañana de este sábado.

Hasta donde se pudo conocer, dos personas se desplazaban en una motocicleta 110 cc y al llegar a ese cruce de arterias, una aparente avería en la rueda delantera provocó que se precipitaran al asfalto.

SEASE trasladando heridos SEASE trasladando heridos

Te recomendamos: Las impactantes imágenes del choque en la Ruta 9 en donde dos jóvenes murieron en el acto

De inmediato se solicitó la presencia de efectivos policiales y del SEASE. Una ambulancia trasladó a las personas, siendo una de ellas las que sufrió más golpes.

En el lugar trabajaron diferentes dependencias policiales y se hizo cargo, por jurisdicción, Comisaría Primera.

TEMAS Comisaría 1° Sease 107

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total
  2. 2. CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior
  3. 3. Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz con una foto en sus redes sociales
  4. 4. Colonia El Simbolar celebró 55 años de historia e impulsó con la presencia del vicegobernador Silva Neder
  5. 5. Con Franco Colapinto como protagonista, sigue la acción de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT