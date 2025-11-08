La dura confesión del DT de San Lorenzo al cruzarse con un plateísta de Rosario Central: “Hace tres meses que no cobro”

Tras ser expulsado en el primer tiempo, Damián Ayude vivió el resto del encuentro en un palco y al finalizar el juego tuvo un ida y vuelta con un hincha del Canalla.

Hoy 09:19

El empate 0-0 entre San Lorenzo y Rosario Central en el Gigante de Arroyito dejó una escena insólita luego del pitazo final. El entrenador azulgrana, Damián Ayude, protagonizó un cruce con un hincha del Canalla en la platea, donde terminó revelando la dura situación económica que atraviesa en el club: “Hace tres meses que no cobro”.

El hecho ocurrió después de que el técnico fuera expulsado en el primer tiempo por Facundo Tello, tras un acalorado reclamo por el gol anulado a Gastón Hernández. Desde entonces, Ayude debió seguir el resto del encuentro desde uno de los palcos del estadio. Al retirarse junto al resto del público local, fue increpado por un simpatizante que lo cuestionó por el estilo de juego del equipo, acusándolo de “jugar como un equipo chico” siendo el entrenador de San Lorenzo.

Con calma, el DT se acercó y respondió con firmeza, dejando en evidencia el momento que vive la institución. “Es mi trabajo, amigo. Hace tres meses que no cobro”, expresó, en declaraciones que fueron captadas por las cámaras de ESPN.

La frase de Ayude expuso una problemática que golpea fuerte en Boedo: la crisis institucional y los atrasos salariales que afectan tanto al cuerpo técnico como al plantel profesional, el cual incluso amenazó con no entrenarse la semana pasada en protesta por la deuda.

A pesar del complicado panorama dirigencial, San Lorenzo logró asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Clausura y se encuentra muy cerca de obtener un cupo en la Copa Sudamericana 2026. El rendimiento del equipo ha sido positivo dentro de la cancha, continuando la buena línea que inició Miguel Ángel Russo, quien los llevó hasta las semifinales del Torneo Apertura, donde cayeron ante el campeón Platense.

Minutos después del encuentro, Ayude explicó la situación que derivó en su expulsión y aprovechó para restarle dramatismo al cruce con Tello. “Hablé con Facundo después, le pedí disculpas por mi exaltación pero no lo insulté. Fue una jugada muy importante para nosotros, una cancha difícil, contra un rival de jerarquía, y encima era una jugada ensayada que salió perfecta. Me dolió mucho. Él me dijo que me metí un poco en la cancha, pero bueno, es normal. Es cortito y yo estoy ancho, me queda poco para recorrer, pero hay que ser respetuoso y aprender de cada cosa”, expresó entre risas ante los micrófonos de ESPN.

En medio de los problemas institucionales, Damián Ayude intenta mantener el equilibrio y enfocar a su equipo en los objetivos deportivos, mientras San Lorenzo busca estabilidad dentro y fuera del campo.