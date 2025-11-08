Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 NOV 2025 | 19º
X
Policiales

Un hombre fue detenido por supuesta estafa: había vendido una camioneta que tuvo problemas mecánicos

Efectivos de la División Delitos Económicos concretaron un allanamiento y la detención de un hombre acusado de estafa, por la venta de un vehículo valuado en más de 22 millones de pesos.

Hoy 09:19

Según se desprende de la investigación, y de acuerdo a lo informado por la Policía de Santiago del Estero, el acusado habría vendido una camioneta con desperfectos mecánicos a una mujer de la ciudad de La Banda. Tras detectar los problemas en el rodado, la compradora lo devolvió para su reparación, pero el vendedor nunca cumplió con lo acordado ni reintegró el dinero, pese a reiterados reclamos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se realizó en un domicilio de la mencionada ciudad, donde los efectivos procedieron a la detención del sospechoso y al secuestro de un teléfono celular.

La investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de esclarecer totalmente el hecho y determinar si existen otras personas damnificadas por maniobras similares.

TEMAS estafa La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Termas: colapsó el techo de una vivienda y evacúan por riesgo de derrumbe total
  2. 2. CyberMonday 2025: tuvo un crecimiento del 29% en facturación con respecto al año anterior
  3. 3. En vivo: tras el anuncio de su renovación, Colapinto corre la Sprint y la clasificación para el GP de Brasil
  4. 4. Colonia El Simbolar celebró 55 años de historia e impulsó con la presencia del vicegobernador Silva Neder
  5. 5. El Inter Miami de Messi busca las semifinales de la Conferencia Este frente a Nashville
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT