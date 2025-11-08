Un hombre fue detenido por supuesta estafa: había vendido una camioneta que tuvo problemas mecánicos

Efectivos de la División Delitos Económicos concretaron un allanamiento y la detención de un hombre acusado de estafa, por la venta de un vehículo valuado en más de 22 millones de pesos.

Hoy 09:19

Según se desprende de la investigación, y de acuerdo a lo informado por la Policía de Santiago del Estero, el acusado habría vendido una camioneta con desperfectos mecánicos a una mujer de la ciudad de La Banda. Tras detectar los problemas en el rodado, la compradora lo devolvió para su reparación, pero el vendedor nunca cumplió con lo acordado ni reintegró el dinero, pese a reiterados reclamos.

El procedimiento se realizó en un domicilio de la mencionada ciudad, donde los efectivos procedieron a la detención del sospechoso y al secuestro de un teléfono celular.

La investigación continúa bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de esclarecer totalmente el hecho y determinar si existen otras personas damnificadas por maniobras similares.