VIDEO: un arquero argentino hizo historia en Uruguay al marcar un gol de arco a arco

Se trata de Gino Santilli, quien anotó en el 2-0 de Cerro Largo ante Liverpool.

Hoy 09:34

El Torneo Clausura uruguayo vivió un hecho insólito e histórico durante el triunfo de Cerro Largo por 2-0 ante Liverpool. El protagonista fue el arquero argentino Gino Santilli, quien convirtió un gol de arco a arco, una rareza absoluta en el fútbol profesional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El tanto llegó tras un saque potente desde el vértice izquierdo del área. Santilli ejecutó un zurdazo violento que tomó altura y avanzó con velocidad hacia el arco rival, impulsado por el viento en medio de una tormenta. La pelota picó en el borde del área grande y descolocó a toda la defensa rival: un defensor intentó esquivarla pensando que su arquero, Sebastián Lentinelly, la controlaría sin problemas, pero el guardameta quedó mal posicionado y vio cómo el balón pasaba por encima suyo y terminaba en el fondo de la red.

El tanto del argentino rápidamente se volvió viral en redes sociales, tanto por la espectacularidad de la jugada como por el contexto climático que lo hizo posible. Con este gol, Cerro Largo aseguró tres puntos importantes en su lucha dentro del Clausura, mientras que Santilli se ganó el reconocimiento de los hinchas y la prensa uruguaya.

Con 24 años, Gino Santilli pertenece a Banfield, club con el que debutó en 2021, en un encuentro marcado por la gran cantidad de bajas que sufrió el “Taladro” debido a un brote de coronavirus. Desde mediados de 2023, el arquero se encuentra a préstamo en Cerro Largo, donde es titular habitual y ya disputó incluso una Copa Sudamericana.

El gol quedará en la historia del fútbol uruguayo y en la memoria del propio Santilli, que logró lo que muy pocos arqueros consiguen: anotar desde su propio arco.