Robó una bicicleta y volvió al lugar a insultar a la víctima: fue aprehendido por la Policía

El sujeto fue trasladado a sede policial donde, por disposición de la Fiscal de Turno, Dra. Pérez Vicens, quedó alojado en calidad de aprehendido.

Hoy 09:49

Un insólito episodio delictivo tuvo lugar en horas de la noche del viernes, en el barrio San Martín de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, cuando un individuo que había sustraído una bicicleta regresó al domicilio de la damnificada para insultarla, siendo finalmente aprehendido por la Policía.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes de la Comisaría Comunitaria N°50, el hecho ocurrió alrededor de las 23:30, en calle Absalón Rojas casi Avellaneda. La damnificada, identificada como Fátima Noemí Medina, de 48 años, relató que al llegar a su domicilio observó cómo un sujeto se retiraba del lugar trasladando una bicicleta marca Bianchi, rodado 26, color roja, propiedad de ella.

Minutos después, y mientras aguardaba la llegada del personal policial, el mismo individuo regresó al frente de la vivienda profiriendo insultos y amenazas contra la mujer.

Te recomendamos: Motochorros atacaron a una niña de 7 años para robarle su bicicleta en el barrio Parque del Río I

Ante ello, los efectivos realizaron un recorrido por la zona, logrando interceptar al sospechoso —identificado como Pedro Naón Galván, de 33 años— en inmediaciones de calles Esquiú y Pueyrredón, junto al rodado sustraído.

El sujeto fue trasladado a sede policial donde, por disposición de la Fiscal de Turno, Dra. Pérez Vicens, quedó alojado en calidad de aprehendido. Asimismo, se labró el acta de secuestro de la bicicleta y se invitó a la damnificada a radicar la correspondiente denuncia.

Fuentes policiales indicaron además que el aprehendido posee antecedentes por hechos similares, por lo que continuará a disposición de la Justicia.