Jorge Rial se metió en el escándalo de Marcelo Tinelli: "Está muy golpeado"

Con su estilo filoso, Jorge Rial habló del complejo presente de Marcelo Tinelli y no se guardó nada. El conductor de Argenzuela dio su mirada sobre el difícil panorama económico y emocional que enfrenta su colega.

Hoy 10:18

Mientras Marcelo Tinelli enfrenta un momento turbulento tanto en lo personal y como en lo económico, su colega Jorge Rial lanzó un filoso análisis donde de alguna manera le pasó factura a la prensa por la diferencia en el abordaje del caso de Juanita en relación del de su hija Morena.

“Hay que tener mucho huevo para poner la cara en los medios cuando estás en medio de una tormenta familiar”, lanzó de movida Rial en su programa radial Argenzuela en Radio 10, y que fue compartido por LAM (América TV), para referirse al popular animador televisivo.

Con su estilo frontal y sin medias tintas, el periodista señaló la fortaleza emocional que se necesita para mantenerse sereno cuando la vida personal y profesional se derrumban. “Tenés que tener valentía, tenés que tener un montón de cosas para pararte, plantarte y decir: ‘señores, tengo un quilombo’. Acá estoy. Son pocos los que lo hacen. Bueno, Marcelo no pudo hacer eso”, deslizó en clara referencia a él mismo que debió afrontar y hablar a las claras de la detención de su hija.

Al tiempo que sumó sobre el histórico conductor de VideoMatch: “Y lo que me cuentan es que está golpeadísimo. Como nunca se lo vio. Y es entendible, porque se le juntaron dos frentes”, en referencia al plano familiar y empresarial.

Fue allí que Rial dio su opinión sobre el tratamiento que los medios le están dando al caso Tinelli con un claro reclamo hacia la forma en que abordaron la situación de su hija, aún detenida.

“Me parece muy bien que los programas no estén acosando con los móviles, ni poniéndole cámaras en la cara, ni provocando a Juanita para que diga alguna barbaridad, u ofreciéndole plata para que se siente en los paneles a hablar mal del padre“, disparó entonces filoso Jorge Rial y fue inevitable linkear sus palabras con el paso de Morena por el programa de Carmen Barbieri en las mañanas de El Trece y la persecución mediática hacia su hija de la prensa en general.