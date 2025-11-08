Ingresar
La Selección Argentina aplastó a Fiji y espera cómodo en los 16avos de final del Mundial Sub 17

La Albiceleste vapuleó 7-0 al combinado oceánico con un hat-trick de Ojeda, un doblete de Mateo Martínez y otros de Silveira y Escobar.

Hoy 11:38
En una actuación brillante, la Selección Argentina Sub 17 aplastó por 7-0 a Fiji en el estadio Aspire Zone, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. El equipo dirigido por Diego Placente dominó de principio a fin y selló su clasificación como uno de los mejores primeros del certamen.

El gran protagonista de la noche fue Uriel Ojeda, autor de un hat-trick que encaminó la goleada albiceleste. Además, Mateo Martínez aportó un doblete, mientras que Santiago Silveira y Simón Escobar completaron la abultada victoria en un partido que exhibió todo el poder ofensivo del conjunto nacional.

Con este resultado, Argentina cerró la fase de grupos invicta y con puntaje ideal, mostrando solidez en todas sus líneas y un alto nivel de juego colectivo. Ahora, el combinado juvenil espera por su rival en los 16avos de final, donde buscará seguir dando pasos firmes en su sueño mundialista.

 
