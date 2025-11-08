Ruta 34: choque entre una camioneta y camiones dejó dos heridos

El conductor de la camioneta se habría cruzado de carril y terminó involucrando a los transportes de carga. La triple colisión ocurrió a la altura de la localidad de Herrera.

Hoy 11:00

Efectivos de la Comisaría Comunitaria 19° fueron alertados anoche sobre un fuerte accidente de tránsito con varios vehículos involucrados: como consecuencia, dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser hospitalizadas.

Según los primeros informes policiales, el hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada de este sábado a la altura de la localidad de Herrera, departamento Avellaneda.

Por la Ruta 34, altura kilómetro 576, colisionaron dos camiones y una camioneta. Una vez en el lugar, los uniformados se entrevistaron con los choferes de ambos rodados de gran parte.

El primero de ellos, identificado como Jesús Torres, de 46 años y domiciliado en la provincia de Salta, reveló que circulaba por la mencionada ruta sentido sur a norte desde Buenos Aires a Jujuy en un camión marca Mercedes Benz, perteneciente a la empresa La Estrella de Anta SRL con acoplado, cuando una camioneta blanca se cruzó de carril y lo embistió del lado del conductor.

Tras ello, el camión chocó contra otro rodado similar que se cruzó a la banquina contraria pasando hasta las vías del ferrocarril. Este era guiado por Fernando Luis Bertone, de 63 años domiciliado en Buenos Aires, siendo un camión IVECO con semirremolque.

Al brindar su testimonio, este chofer coincidió con el relato de Torres: una camioneta blanca, se cruzó de carril y chocó contra el camión que iba delante de él, lo que produjo que perdiera el control y se cruzara de banquina hasta llegar a las vías del tren.

Metros más adelante, la policía encontró una Toyota Hilux blanca, la cual era conducida por Marcelo Raúl Castillo, de 51 años quien llevaba como acompañante a Adriana Sauco (40), ambos domiciliados en la ciudad de Añatuya. Producto del fuerte impacto, sufrieron lesiones y fueron trasladados en ambulancia al hospital de Añatuya.