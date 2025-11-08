Se peleó con su novio y se vengó gastando cinco millones de pesos con su tarjeta de crédito en menos de 8 horas

Una joven neuquina fue imputada por realizar 34 compras online con la tarjeta de crédito de su ex pareja tras una pelea y posterior ruptura. El caso reavivó el debate sobre la seguridad digital y el uso indebido de datos personales.

Hoy 12:34

Una joven de Neuquén enfrenta cargos judiciales luego de haber realizado 34 compras por internet con la tarjeta de crédito de su ex pareja, acumulando un gasto cercano a los cinco millones de pesos en menos de ocho horas. La maniobra, descubierta por el propio damnificado, expuso nuevamente los riesgos de la vulnerabilidad digital y el uso indebido de información financiera en el entorno doméstico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes judiciales, la audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo el pasado miércoles. Durante la exposición, el asistente letrado de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Facundo Bernat, detalló que la acusada utilizó los datos de la tarjeta de su ex pareja —con quien mantuvo una relación de casi dos años— poco después de la separación, ocurrida en febrero de 2024.

De acuerdo con la investigación, los consumos se registraron el 29 de abril, entre las 11:00 y las 18:30 horas, a través de la plataforma Mercado Libre. En ese corto lapso, la mujer efectuó 34 compras de indumentaria, sábanas, anteojos y zapatillas, entre otros artículos, por un monto total de 4,9 millones de pesos.

La maniobra salió a la luz cuando la víctima revisó su resumen bancario y detectó movimientos desconocidos. Tras consultar con la entidad emisora, descubrió que los pedidos habían sido enviados al domicilio de su ex pareja, lo que derivó en la denuncia penal.

Durante el proceso, el damnificado solo logró recuperar el dinero correspondiente a dos de las operaciones. El resto permanece en litigio, ya que 25 de las compras se concretaron con éxito, por un valor superior a 2,6 millones de pesos, mientras que las demás fueron devueltas o rechazadas por fallas en la validación de datos.

El Ministerio Público Fiscal continúa la investigación para determinar si hubo otros beneficiarios o cómplices en las transacciones y definir la calificación legal definitiva del delito, que podría derivar en cargos por defraudación y uso indebido de instrumento financiero electrónico.

Fuentes judiciales destacaron que este tipo de situaciones son cada vez más frecuentes. “Se trata de delitos informáticos cometidos entre personas con vínculos previos, donde se aprovecha la confianza para acceder a contraseñas o datos financieros”, advirtieron desde la Fiscalía.

El caso no solo pone de relieve la necesidad de reforzar las medidas de seguridad digital, sino también la importancia de proteger los datos personales incluso dentro de las relaciones más cercanas.