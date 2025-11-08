Verano 2026: cuánto costará vacacionar una semana en las sierras de Córdoba

Un relevamiento mostró los precios promedio para alojarse en los principales destinos serranos durante enero de 2026. Los valores para una familia tipo oscilan entre $443.000 y casi $987.000 por semana, según la zona elegida.

Hoy 12:52

Las sierras de Córdoba se preparan para otra temporada de verano con alta demanda turística. Entre ríos, montañas y gastronomía regional, la provincia continúa siendo uno de los destinos preferidos por los argentinos que buscan descanso, naturaleza y tradición.

Un relevamiento realizado por ElDoce.tv durante la primera semana de noviembre de 2025 reveló los precios promedio de alojamiento para enero de 2026 en distintos puntos de la provincia. El estudio tomó como referencia una estadía de siete días para dos adultos y un niño en cabañas o departamentos de categoría tres estrellas, con servicios como pileta, aire acondicionado, cocina equipada y cochera.

Los precios destino por destino

Villa Carlos Paz

La ciudad más emblemática del Valle de Punilla, con su Reloj Cucú, el lago San Roque y el Cerro de la Cruz, se mantiene como la opción más popular para las familias.

Precio promedio: $764.000 por semana (departamentos).

San Javier

Elegido por la ONU como uno de los mejores pueblos del mundo en 2025, combina ecoturismo, vinos y tranquilidad al pie del Champaquí.

Precio promedio: $978.000 por semana.

Cerro Colorado

Famoso por sus pinturas rupestres y la casa museo de Atahualpa Yupanqui, es uno de los destinos con mayor carga cultural.

Precio promedio: $986.794 por semana.

Detalle: muchas cabañas están pensadas para grupos grandes; el valor base ronda los $135.000 por noche para cuatro personas.

Nono

Con sus ríos cristalinos y el Museo Rocsen como atractivo principal, conserva su encanto de “pueblo detenido en el tiempo”.

Precio promedio: $635.966 por semana.

San Marcos Sierras

Bohemio y natural, reconocido por su miel y su ambiente relajado, es uno de los destinos más económicos.

Precio promedio: $443.201 por semana.

Villa General Belgrano

De estilo centroeuropeo, combina fiestas típicas, gastronomía y paisajes del Valle de Calamuchita.

Precio promedio: $896.794 por semana.

Qué tener en cuenta al planificar el viaje

Según el informe, vacacionar una semana en las sierras cordobesas le costará a una familia tipo entre $443.000 y $987.000, dependiendo del destino y los servicios elegidos. Los pueblos más tranquilos, como San Marcos Sierras o Nono, se mantienen como las opciones más accesibles, mientras que San Javier y Cerro Colorado se consolidan como los destinos boutique más exclusivos para el verano 2026.



El relevamiento incluyó consultas a plataformas de alquiler turístico y contactos directos con complejos de alojamiento por teléfono y redes sociales. Todo indica que, pese al incremento de precios, Córdoba seguirá siendo uno de los destinos más elegidos por su equilibrio entre naturaleza, servicios y costos.