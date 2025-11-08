VIDEO: el impresionante accidente de Gabriel Bortoleto sobre el final de la carrera Sprint de Brasil

El piloto local perdió el control de su Sauber en la recta principal e impactó dos veces contra los muros de contención, dejando el auto totalmente destrozado.

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 vivió una jornada llena de sobresaltos. Luego de los accidentes de Oscar Piastri y Franco Colapinto, que obligaron a suspender momentáneamente la carrera sprint con bandera roja, un nuevo incidente estremeció al Circuito de Interlagos: el fuerte choque de Gabriel Bortoleto, quien perdió el control de su monoplaza en la última vuelta y protagonizó uno de los impactos más violentos de la temporada.

El piloto brasileño de Kick Sauber, que disputaba su primera carrera como local, estaba realizando una buena actuación tras haber partido desde el 14° puesto. Aunque había cedido algunas posiciones en el inicio —ante el buen arranque de Colapinto y Liam Lawson—, los accidentes previos del argentino, de Piastri y de su compañero Nico Hülkenberg le permitieron escalar en la clasificación.

Un final de terror en Interlagos

En la última vuelta, Bortoleto activó el DRS para intentar superar a Alex Albon, quien marchaba 12°. Sin embargo, al buscar el sobrepaso por el interior de la primera curva de la tradicional ‘S de Senna’, su monoplaza pisó una zona mojada y perdió el control.

El brasileño impactó de lleno contra uno de los muros de contención, cruzó la pista a toda velocidad —por fortuna sin tocar a Albon— y volvió a chocar violentamente contra la barrera opuesta, provocando destrozos totales en su vehículo. El auto llegó incluso a levantarse del suelo antes del segundo impacto, lo que generó preocupación inmediata en el paddock.

Salió ileso, pero con graves daños en el auto

Pese a la magnitud del accidente, Bortoleto rápidamente avisó por radio que se encontraba bien, aunque fue trasladado al centro médico del circuito para chequeos de precaución.

El panorama, sin embargo, no es alentador para el resto del fin de semana. Su monoplaza quedó completamente destruido, y con la clasificación programada para las 15:00 horas, parece casi imposible que los mecánicos logren repararlo a tiempo. Todo indica que el piloto de 21 años largará desde el fondo de la grilla en la carrera principal del domingo, si es que su equipo consigue al menos poner el coche en condiciones de competir.

A pesar del mal trago y de la frustración por lo ocurrido en su debut en casa, Gabriel Bortoleto puede considerarse afortunado: salió ileso de uno de los accidentes más impresionantes y peligrosos del año en la Fórmula 1.