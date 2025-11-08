Colapinto no pudo superar la Q1 en la clasificación del GP de Brasil y largará 18º

El piloto argentino quedó eliminado en una sorpresiva qualy al igual que Verstappe, Ocon, Tsunoda y Bortoleto.

Hoy 16:05

El piloto argentino Franco Colapinto no tuvo el mejor inicio de fin de semana en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, luego de sufrir un fuerte despiste en la carrera sprint que lo obligó a abandonar prematuramente. El incidente ocurrió tras ocho vueltas, cuando el argentino mordió un charco de agua en la curva 6 de Interlagos, perdió el control y terminó impactando contra los muros de contención.

El monoplaza del equipo Alpine quedó visiblemente dañado, y debió ser retirado por una grúa. Los mecánicos de la escudería francesa trabajaron a contrarreloj para reparar los graves daños en la suspensión delantera izquierda, producto del triple choque en el que también estuvieron involucrados Oscar Piastri y Nico Hülkenberg —este último pudo regresar a boxes.

A pesar del esfuerzo del equipo, que incluso cambió el chasis, la caja de cambios y recurrió a componentes usados de la unidad de potencia, Colapinto no pudo recuperar ritmo en la clasificación. En la Q1, el argentino quedó eliminado y largará 18° en la carrera del domingo. Solo superó a Yuki Tsunoda, mientras que Gabriel Bortoleto no participó debido al impactante accidente sufrido al final de la sprint.

En una clasificación marcada por las sorpresas, Pierre Gasly fue segundo en la Q1 con una gran vuelta, mientras que Max Verstappen quedó eliminado en el puesto 16, comprometiendo sus opciones en la lucha por el campeonato.

Pese al duro golpe, el piloto argentino de 22 años mantiene el respaldo total de Alpine, que recientemente confirmó su continuidad para la temporada 2026, consolidando su presencia en la máxima categoría del automovilismo mundial.