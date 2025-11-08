Comenzó el Torneo Primavera de Natación 2025 en el Natatorio “Madre de Ciudades”

El certamen es uno de los más esperados del calendario regional.

Hoy 15:06

El Natatorio Olímpico Madre de Ciudades abrió sus puertas este sábado por la mañana para dar inicio al Torneo Primavera de Natación 2025, uno de los certámenes más esperados del calendario regional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La competencia reúne a delegaciones de Catamarca, Jujuy, Tucumán, Salta y Santiago del Estero, con la participación de nadadores de las categorías infantiles, menores y primera, quienes protagonizarán dos intensas jornadas de competencia los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre.

Durante el fin de semana, los deportistas disputarán diversas pruebas de estilo y distancia, en un evento que no solo fomenta el desarrollo competitivo de la natación del NOA, sino que también fortalece los lazos deportivos entre las provincias participantes.

El Torneo Primavera marca la recta final de la temporada 2025 y representa una valiosa oportunidad para que los nadadores locales sigan sumando experiencia en el imponente escenario del Natatorio Madre de Ciudades, uno de los más modernos del país.