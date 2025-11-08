Djokovic festejó ante Musetti en una dramática final del ATP 250 de Atenas y obtuvo su título número 101

El serbio se impuso por 4-6, 6-3 y 7-5 para consagrarse una vez más en su impresionante carrera.

Hoy 15:41

El tenista serbio Novak Djokovic volvió a escribir una página más en su historia al consagrarse campeón del ATP 250 de Atenas, donde superó al italiano Lorenzo Musetti en una apasionante final por 4-6, 6-3 y 7-5, luego de 2 horas y 58 minutos de juego. Con esta victoria, el serbio alcanzó su título número 101 y, a partir de este lunes, retornará al puesto número 4 del ranking mundial.

El inicio del encuentro fue favorable al italiano, quien sorprendió con su agresividad para llevarse el primer set. Sin embargo, Djokovic reaccionó a tiempo, elevó su nivel en el segundo parcial y logró empatar el marcador. En el tercer set, el número uno histórico del tenis parecía encaminarse a un cierre sin sobresaltos, pero Musetti quebró su servicio cuando sacaba para partido, igualando 5-5 en un cierre vibrante.

Pese a la reacción del italiano, Djokovic impuso su jerarquía: quebró nuevamente tras un game extenso y luego selló el triunfo con un sólido juego de servicio para quedarse con la corona. Este fue su segundo título en la temporada 2025, ya que previamente se había consagrado en Ginebra.

Para Musetti, la derrota significó un duro golpe, no solo por quedarse al borde del título, sino también porque necesitaba el triunfo para meterse en el ATP Finals, donde compiten los ocho mejores de la temporada. Ahora, su única esperanza pasa por una posible baja de Djokovic, quien podría decidir no participar en el torneo por el desgaste acumulado a sus 38 años.

Learner Tien logró su primer título ATP en Metz

En otro de los certámenes de la semana, el estadounidense Learner Tien, una de las grandes promesas del circuito con apenas 19 años, se coronó en el ATP 250 de Metz al vencer en una final electrizante al británico Cameron Norrie por 6-3, 3-6 y 7-6(6), en 2 horas y 10 minutos.

Con este resultado, Tien conquistó su primer título profesional y, desde el lunes, ascenderá al puesto número 28 del ranking mundial, cerrando la temporada en esa ubicación.

El joven norteamericano venía de caer en su primera final ATP en Beijing, frente al número uno del mundo Jannik Sinner, pero esta vez logró consagrarse tras un sólido recorrido en Metz, donde dejó en el camino a Ugo Blanchet, Moez Echargui, Matteo Berrettini y Vitaliy Sachko.

De esta manera, Learner Tien confirma su gran proyección y se suma al grupo de jóvenes talentos que ya comienzan a desafiar a las principales figuras del tenis mundial.