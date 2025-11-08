Adultos mayores continúan formándose en el uso de tecnologías con gran participación

El taller de computación continúa dictándose en la Casa del Bicetenario de la ciudad de La Banda.

Hoy 17:03

La Oficina del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, continúa desarrollando con éxito el taller gratuito de computación para personas mayores que se dicta en la Casa del Bicentenario.

La propuesta, que tuvo una amplia convocatoria y cuenta actualmente con los cupos completos, busca fortalecer la inclusión digital y brindar herramientas prácticas para que los adultos mayores aprendan a utilizar programas del paquete Office, como Word y Excel, además de herramientas de Google.

El espacio se desarrolla en un clima de aprendizaje, acompañamiento y participación activa, fomentando la confianza, la autonomía y el vínculo social entre los asistentes.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, expresó: “Cada clase es una oportunidad para derribar barreras digitales y demostrar que aprender no tiene edad. Estos espacios fortalecen la autonomía e integración de nuestros adultos mayores”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven una ciudad inclusiva, participativa y con igualdad de oportunidades para todas las edades.