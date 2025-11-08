Se conoció la drástica decisión de la producción de “MasterChef” sobre Eugenia Tobal en medio de su renuncia

La actriz está en boca de todos después de que se conozca su polémica salida del reality gastronómico.

Eugenia Tobal renunció a MasterChef Celebrity (Telefe) y todo es polémica. Después de que se conociera que la actriz dio un paso al costado, la producción del reality gastronómico habría tomado una drástica decisión.

Según contó Marcela Tauro al aire de Intrusos (América), no le permiten a la artista irse de la competencia. “Me dicen que ella quiso renunciar, pero que no la dejan renunciar. No le aceptan la renuncia”, introdujo.

“Le dijeron: ‘ahora el lunes vas a tener que cocinar y hacerlo mal. Quemá la comida, algo, porque te tienen que eliminar. No te podés ir’”, amplió la panelista sobre la supuesta orden de la producción de MasterChef.

Por último, Tauro explicó: “Los demás se fueron por contrato. Si te vas, lo tenés que tener estipulado en el contrato. Si no lo pusiste en el contrato no podés renunciar. Sí está molesta con Germán Martitegui y un poco con (Damián) Betular”.

Ángel de Brito anunció este jueves que Eugenia Tobal renunció a MasterChef Celebrity (Telefe) porque no le gustó una devolución que le dio Germán Martitegui después de presentar un plato dedicado a su mamá, quien murió en 2020.

Después de un largo enigmático, el conductor de LAM (América) develó cuál fue la hiriente frase que el chef le dijo a la actriz, que la llevó a tomar la decisión de dar un paso al costado.

“Ella hizo un brownie dedicado a su mamá. Parece que Martitegui le dijo ‘¿qué tenés en la cabeza? ¿Cómo vas a presentar eso?’ en un mal tono, después de todo el cuento de que era por la madre. Eso no lo pusieron al aire", reveló el periodista de espectáculos.

Al respecto, uno de los concursantes del reality gastronómico le dio más información: “Me cuenta otro participante que compartió con ella, que va a decir que renunció por temas personales, pero lo del brownie fue lo que le hinchó los huevos y dijo ‘chau, ya está’“.